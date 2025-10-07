ما هو التحدي الأكبر أمام خالد العناني بعد فوزه بمدير عام منظمة اليونسكو؟.. أحمد يوسف يوضح

أكد الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمفكر السياسي، أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو الحالي، هو العمل على إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنظمة بعد انسحابها.

وقال أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن انتخاب الدكتور خالد العناني كمدير عام لمنظمة اليونسكو بأنه "انتصار ساحق" وفوز سياسي يعكس حكمة ورشاد القيادة المصرية.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن هذا النجاح إلى عدة عوامل، أهمها الدعم الكامل من القيادة السياسية المصرية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تقديم المرشح المصري في كافة المحافل، وصولًا إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية.