بعد فوز خالد العناني.. برلماني: انتصار جديد للدبلوماسية المصري و لقوتها الناعمة

أعرب النائب سامح صالح، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص تهنئته للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه الساحق بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57، مؤكدًا أن هذا الفوز يعبر عن ثقة العالم في الكفاءة المصرية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت لمصر مكانتها الريادية في المحافل الدولية.

وقال النائب سامح صالح إن اختيار العناني لهذا المنصب الأممي يعكس تقدير العالم لحضارة مصر ودورها الثقافي والتنويري عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن فوز مصر في انتخابات بهذا الثقل يعيد التأكيد على أن القوة الناعمة المصرية لا تزال حاضرة ومؤثرة في تشكيل المشهد الدولي، وأن مصر اليوم تخوض معركة الوعي والمعرفة كما خاضت بالأمس معارك التحرير والبناء.

وأضاف صالح أن النجاح المصري في منظمة بحجم اليونسكو ليس إنجازًا لشخص واحد بقدر ما هو تجسيد لسياسة الدولة في استعادة حضورها الثقافي العالمي، وتعزيز دورها في الدفاع عن التراث الإنساني والحضارات المتنوعة، لتبقى مصر منارة للفكر والعلم والثقافة.

وتابع النائب سامح صالح تصريحه قائلاً إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب العالمي يؤكد أن مصر قادرة على المنافسة والريادة في كل ميدان، وأن أبناءها، بعلمهم وجهدهم، يواصلون كتابة صفحات مضيئة في سجل الحضارة الإنسانية.