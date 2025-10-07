عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال

كشف الإعلامي جمال الغندور أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من إدارة النادي حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، في ظل خروجه المستمر من حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وعدم مشاركته في المباريات الأخيرة مع الفريق.









استياء عواد من تجاهله فنياً

وأوضح الغندور خلال تصريحات ببرنامجه ستاد المحور أن عواد أبدى استياءً شديدًا من استمرار استبعاده من التشكيل الأساسي، رغم التزامه الكامل في التدريبات، مشيرًا إلى أنه يشعر بالظلم بعد أن فقد مكانه الأساسي دون أسباب واضحة من وجهة نظره.

وأكد الحارس الدولي للمقربين منه أنه كان يأمل في استعادة مكانه بين القوائم الأساسية للزمالك، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في المواسم الماضية والتي ساهمت في تتويج الفريق بعدة بطولات.

قلق من ضياع حلم المونديال

وأشار الغندور إلى أن عواد يخشى أن يؤدي غيابه المتواصل عن المشاركة إلى ضياع حلمه في العودة لمنتخب مصر، ومن ثم فقدان فرصة التواجد في كأس العالم المقبلة.

ويرى الحارس أن المشاركة المنتظمة مع الزمالك هي الطريق الوحيد لإقناع الجهاز الفني للمنتخب بقدراته، خصوصًا في ظل المنافسة القوية بين عدد من الحراس في الدوري المصري.

رسالة واضحة لإدارة الزمالك

وطالب عواد إدارة النادي بضرورة تحديد مصيره بشكل واضح خلال الفترة القادمة، سواء بمنحه فرصة عادلة للمشاركة أو السماح له بالرحيل بحثًا عن فرصة جديدة تضمن له الاستمرار في الأضواء والمنافسة على مكان في المنتخب الوطني.

ويأمل عواد أن يتم تقدير موقفه من جانب الإدارة والجهاز الفني، خاصة أنه أكد مرارًا تمسكه بالزمالك، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب في أن يكون مجرد خيار احتياطي يهدد مستقبله الكروي الدولي



