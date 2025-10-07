مجلس الزمالك يجتمع 3 ساعات دون مناقشة مصير فيريرا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعًا مطولًا اليوم الإثنين استمرّ نحو ثلاث ساعات بحضور جميع أعضاء المجلس، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، شهد الاجتماع التركيز على كيفية إيجاد موارد مالية جديدة لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب النادي في الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل واضح على مختلف الألعاب داخل القلعة البيضاء، خاصة الفرق الجماعية مثل كرة اليد التي تواجه صعوبة في المشاركة ببطولة أفريقيا المقبلة بسبب ضعف الموارد.

وتابع، كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، إلى جانب الاستعداد لعقد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، دون التطرق إلى مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يانيك فيريرا، الذي ما زال مستقبله مع الزمالك محل جدل داخل النادي.