رياضة

أحمد حمدي يربط تجديد عقده بالمشاركة الأساسية مع الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكداً أن اللاعب وضع شرطاً أساسياً قبل حسم ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، يتمثل في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في المباريات المقبلة.


شرط المشاركة لتجديد العقد

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن أحمد حمدي أبدى رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، إلا أنه في الوقت نفسه اشترط أن يتم منحه فرصته الكاملة داخل التشكيل الأساسي خلال الفترة القادمة، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن التجديد.

لا اتصالات رسمية حتى الآن

وأضاف الغندور أن اللاعب لم يتلقَ أي اتصالات رسمية من مسؤولي الزمالك حتى الآن لفتح ملف التجديد بشكل مباشر، مشيراً إلى أن إدارة النادي لم تبدأ بعد خطوات التفاوض مع أحمد حمدي، على الرغم من اقتراب عقده من نهايته.

عقد أحمد حمدي ينتهي بنهاية الموسم

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعل موقفه محل اهتمام داخل أروقة النادي، خاصة في ظل رغبة بعض الأندية في متابعته تحسباً لإمكانية رحيله مجاناً في الصيف المقبل.

اللاعب يرحب بالاستمرار في القلعة البيضاء

وأكد الغندور أن اللاعب لا يمانع في البقاء داخل الزمالك، لكنه يسعى لضمان دور فني واضح يتيح له المشاركة المنتظمة مع الفريق، مشيراً إلى أن أحمد حمدي يشعر بأنه قادر على تقديم المزيد في حال حصوله على الثقة الكاملة من الجهاز الفني.

مستقبل اللاعب في انتظار قرار الإدارة

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن مستقبل أحمد حمدي لا يزال غامضاً حتى هذه اللحظة، في ظل عدم وضوح موقف إدارة الزمالك من ملف التجديد، وسط ترقب من الجماهير لمصير اللاعب الذي يملك الإمكانيات الفنية التي تؤهله لتمثيل الفريق بشكل أساسي.

