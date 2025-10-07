أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر

انهمرت دموع الإعلامي أحمد جلال، مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أثناء حديثه عن والده الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكدًا أن تلك الذكرى تظل محفورة في وجدان كل المصريين، لما جسدته من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.

وخلال حديثه عن الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر، أعرب أحمد جلال عن فخره بوالده وكل أبطال القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر، قائلاً إن تضحياتهم ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري جيلاً بعد جيل.



مفاجآت داخل الزمالك يكشفها أحمد جلال في “الماتش”

وفي سياق الحلقة، فاجأ أحمد جلال جمهور البرنامج بكشف تفاصيل جديدة حول نادي الزمالك ومدربه البلجيكي يانيك فيريرا، بالإضافة إلى عقد المدير الرياضي جون إدوارد مع إدارة النادي.

وأوضح جلال أن إدارة الزمالك وضعت شرطًا جزائيًا في عقد جون إدوارد، خوفًا من أن يقوم النادي الأهلي باستقطابه في حال نجاح تجربته مع القلعة البيضاء.

وأضاف:“العقد موثق رسميًا لدى الجهة الإدارية، والشرط الجزائي متساوٍ على الطرفين، لكن لم يتم الإفصاح عن قيمته المالية”.



تسريب رقم مدرب الزمالك وواقعة غريبة داخل الجروبات

كما كشف أحمد جلال عن واقعة مثيرة تتعلق بالمدرب يانيك فيريرا، موضحًا أن رقم هاتف المدرب البلجيكي تم تسريبه داخل بعض مجموعات الواتساب، ما أدى إلى تعرضه لسيل من الرسائل والإهانات بلغات متعددة من مختلف أنحاء العالم.

وطالب جلال بضرورة احترام المدربين والعاملين في المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تضر بسمعة الكرة المصرية وتخلق أجواءً غير صحية داخل الأندية.

واختتم أحمد جلال حلقته برسالة إنسانية مؤثرة، داعيًا إلى الاعتزاز بتاريخ مصر وبأبطالها الحقيقيين، مؤكدًا أن ما تحقق في أكتوبر سيظل دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة في كل المجالات، سواء في ميادين القتال أو في الرياضة.