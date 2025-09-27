أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

كشف الإعلامي أحمد جلال عن منح إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير تحرير الأهرام ويكلي، صوتها للملك محمد صلاح في صدارة ترتيب النجوم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) لعام 2025.

وشارك أحمد جلال صورة للتصويت و علق عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :"ايناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية.. وهذه هى حقيقة التصويت ".



اختارت إيناس مظهر الملك محمد صلاح في المركز الأول ضمن قائمة المرشحين. وجاء ترتيبها الشخصي ​محمد صلاح ، ​عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، ​كيليان مبابي ثالثا ، و​أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) رابعا.

كشف عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، عن لفتة إنسانية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تُوِّج الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".



وحصل ديمبلي على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته خلال الحفل الذي أُقيم في باريس يوم الإثنين الماضي، لينضم لقائمة أبرز المتوجين بالجائزة، والتي يتصدرها ميسي بـ8 مرات، يليه كريستيانو رونالدو بـ5 مرات.