البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
رياضة

رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس

إسلام مقلد

يتجه أنظار عشاق كرة القدم، غدًا السبت، إلى ملعب "سيلهرست بارك" حيث يحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس في الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في مواصلة هوايته المفضلة بزيارة الشباك وتحطيم الأرقام القياسية.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح يحتاج لتسجيل هدفين فقط من أجل بلوغ 250 هدفًا في مسيرته بجميع البطولات، بعدما سجل 248 هدفًا وصنع 116 آخرين خلال 408 مباراة بقميص الريدز.

تفوق تهديفي وصناعة للأهداف

صلاح واصل تألقه منذ بداية الموسم الماضي، حيث ساهم في 51 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 20 آخرين، متفوقًا بفارق 20 هدفًا على أقرب منافسيه من لاعبي البريميرليج.

كما ساهم صلاح في 274 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، بواقع 186 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، ليقترب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة).

اقتراب من نادي الـ200 هدف

صلاح يطمح كذلك إلى الوصول إلى الهدف رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الإنجاز التاريخي. وفي حال نجاحه، سيكون النجم المصري رابع لاعب يصل لهذا الرقم بعد آلان شيرار (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف).

مواجهة خاصة أمام كريستال بالاس

لطالما كانت شباك كريستال بالاس وجهًا مفضلًا لمحمد صلاح في مشواره مع ليفربول، ويأمل اللاعب في استغلال هذه المواجهة لتسجيل أهداف جديدة تكتب فصلًا آخر في مسيرته المبهرة مع الفريق الإنجليزي، وتضعه خطوة أقرب نحو معانقة إنجازات أساطير الدوري.

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

المتهمين

لزيادة المشاهدات.. بلوجر يستعين بصديقة ويصوران فيديو مدعيان أنهما داخل حجز قسم شرطة

متهم

تفاصيل واقعة تصوير شخص أثناء سرقته توك توك بالقليوبية

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارات ميكروباص تسير بدون لوحات بالإسكندرية

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

