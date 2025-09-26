رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس

يتجه أنظار عشاق كرة القدم، غدًا السبت، إلى ملعب "سيلهرست بارك" حيث يحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس في الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في مواصلة هوايته المفضلة بزيارة الشباك وتحطيم الأرقام القياسية.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح يحتاج لتسجيل هدفين فقط من أجل بلوغ 250 هدفًا في مسيرته بجميع البطولات، بعدما سجل 248 هدفًا وصنع 116 آخرين خلال 408 مباراة بقميص الريدز.

تفوق تهديفي وصناعة للأهداف

صلاح واصل تألقه منذ بداية الموسم الماضي، حيث ساهم في 51 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 20 آخرين، متفوقًا بفارق 20 هدفًا على أقرب منافسيه من لاعبي البريميرليج.

كما ساهم صلاح في 274 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، بواقع 186 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، ليقترب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة).

اقتراب من نادي الـ200 هدف

صلاح يطمح كذلك إلى الوصول إلى الهدف رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الإنجاز التاريخي. وفي حال نجاحه، سيكون النجم المصري رابع لاعب يصل لهذا الرقم بعد آلان شيرار (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف).

مواجهة خاصة أمام كريستال بالاس

لطالما كانت شباك كريستال بالاس وجهًا مفضلًا لمحمد صلاح في مشواره مع ليفربول، ويأمل اللاعب في استغلال هذه المواجهة لتسجيل أهداف جديدة تكتب فصلًا آخر في مسيرته المبهرة مع الفريق الإنجليزي، وتضعه خطوة أقرب نحو معانقة إنجازات أساطير الدوري.