أصل الحكاية

فرصة أخيرة.. هل يتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية 2026؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

كشف موقع جول العالمي في تقرير حديث عن توقعاته لمستقبل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، واضعا النجم محمد صلاح، هداف ليفربول وقائد منتخب مصر، ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة المرموقة في عام 2026.

ورغم الإنجازات اللافتة التي حققها صلاح على مدار سنواته في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، إلا أن الجائزة الفردية الأغلى في عالم كرة القدم لا تزال عصية على النجم المصري، إذ لم يتجاوز المركز الرابع، الذي حققه مؤخرا، كأفضل نتيجة له في التصويت.

مبابي في 2025 وصلاح في 2026

وأشار التقرير إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد صراعا محتدما على الكرة الذهبية بين أسماء لامعة، مثل لامين يامال نجم برشلونة الصاعد والفائز مؤخرًا بجائزة "كوبا"، وكيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، إلى جانب محمد صلاح الذي اعتبره الموقع "أحد أكثر اللاعبين الذين لم ينالوا التقدير الذي يستحقونه".

وبحسب "جول"، فإن مبابي مرشح قوي للفوز بالجائزة في 2025، بينما يتوقع أن يحظى محمد صلاح بفرصته الذهبية في عام 2026، خاصة إذا نجح في قيادة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

خيبة جديدة وصعود ديمبلي

رغم الموسم الاستثنائي الذي قدمه صلاح بقميص "الريدز"، جاءت نتائج التصويت مخيبة للآمال، بعد تتويج الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، مستفيدًا من مساهمته في فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

أصابع الاتهام تشير إلى ليفربول

خسارة صلاح أثارت جدلاً واسعاً، ليس فقط بسبب الأداء الفردي المميز الذي قدمه، ولكن أيضًا لما اعتبره البعض تقصيرًا من نادي ليفربول في دعم نجمه الأبرز في سباق الجوائز الفردية.

2026 هل تكون الفرصة الأخيرة؟

يرى كثيرون أن العام 2026 قد يكون الفرصة الأخيرة لصلاح لتحقيق حلم الكرة الذهبية، خاصة إذا نجح في قيادة مصر لتحقيق لقب قاري كبير، وتكرار تألقه في أوروبا، مع تحرك جاد من ليفربول لدعمه على الصعيدين الرياضي والإعلامي.

محمد صلاح قائد منتخب مصر جائزة الكرة الذهبية الدوري الإنجليزي دوري الأبطال الكرة الذهبية لامين يامال

