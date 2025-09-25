قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تلقى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، صدمة جديدة بعد أن تلاشت آماله في حصد الكرة الذهبية هذا العام، رغم الموسم الاستثنائي الذي قدمه بقميص "الريدز".

وتوج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بالجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته، مستفيداً من قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

 وبذلك يبقى الليبيري جورج ويا، المتوج عام 1994، اللاعب الأفريقي الوحيد الذي نال الكرة الذهبية حتى الآن.

خسارة صلاح أثارت جدلا واسعا حول دور ليفربول في دعم نجمه الأبرز في هذا السباق التاريخي.

 هل خذل النادي الإنجليزي لاعبه؟

  أقصي ليفربول من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وهي الهزيمة التي بددت فرص صلاح بشكل كبير.

فالتأهل إلى ربع النهائي أو أبعد من ذلك، كان سيضاعف حظوظه في المنافسة، خاصة مع فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف.

 ضعف الإدارة الإعلامية

برشلونة وريال مدريد يعرفان جيدا كيف يسوقان نجومهما، بينما ترك ليفربول نجمه المصري بعيداً عن الأضواء.

فبينما لم يتوقف لابورتا عن الترويج لنجمه لامين يامال، وأجاد ريال مدريد دعم كيليان مبابي، نال ديمبلي دعماً هائلاً من باريس، ظل صلاح دون حملة دعائية تليق بإنجازاته.

أزمة تجديد العقد

التأخر في تجديد عقد محمد صلاح منح انطباعاً سلبياً بأن النادي لم يعد متمسكا بنجمه الأول.

هذا الملف، الذي طال انتظاره، ألقى بظلاله على صورة صلاح أمام المصوتين، رغم ما قدمه من مساهمات حاسمة للفريق.

صفقات متأخرة

إدارة ليفربول تأخرت سنوات في إعادة بناء الفريق، ما جعل صلاح يتحمل العبء الأكبر في قيادة الفريق للمنافسة.

في المقابل، تحركت أندية مثل مانشستر سيتي وآرسنال مبكرا بصفقات كبرى، بينما جاء تدعيم ليفربول متأخرا بضم إيزاك وإيكتيكي وفيرتز.

 عامل العمر

مع بلوغه 33 عاما بات من الصعب أن يحافظ صلاح على نفس الأرقام والمستويات التي قدمها في الموسم الماضي، في ظل منافسة شرسة من نجوم أصغر سنا وأكثر حضورا في البطولات الأوروبية.

حلم يبتعد

رغم أن محمد صلاح كان قريبا في أكثر من مناسبة من الكرة الذهبية، إلا أن تقصير ليفربول في دعمه على المستويين الرياضي والإعلامي جعله يخسر معركة جديدة وبات حلم التتويج الفردي الأكبر في مسيرة "الملك المصري" أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

