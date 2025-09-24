بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء.

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف بتوقيع اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43.

وأدرك تشيا تشارلز هدف التعادل لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 76.

وسجل هوجو إيكيتيكي هدفا قاتلاً لفريق ليفربول في 85, واحتفل بخلع قميصه ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر المباراة مطرودا.

واستبعد آرني سلوت مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لإراحته حيث اعتمد على عدد كبير من البدلاء في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

الدفاع: فريمبونج - جوميز - جيوفاني - آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو - نيوني - كورتيس جونز.

الهجوم: فيديريكو كييزا - نجوموها - ألكسندر إيزاك.

ويحمل نيوكاسل يونايتد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس كاراباو (2024- 2025).