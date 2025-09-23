أنت محارب| تعليق ناري من مفيدة شيحة بعد خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على حصول اللاعب الدولي محمد صلاح على المركز الرابع بين أفضل لاعبي العالم، وخسارته الكرة الذهبية التي كان مرشحًا لها بقوة، مشيرةً إلى أن صلاح فخر العرب وقدوة لكل رياضي ناجح.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الثلاثاء: “اللي جاي أحلى، ورغم أنه لم يحصد لقب الأفضل في العالم والكرة الذهبية واكتفى بالمركز الرابع، لكنه الكينج والواجهة المشرفة، أنت لاعب استثنائي ولن يتكرر مثلك مرة أخرى، وأنت محارب، وستظل تسجل الأهداف حتى تحقق ما تسعى إليه.”

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة: “وجودك يا محمد صلاح أجمل هدية ممكن تقدم لأي شخص، و محمد صلاح هو الجائزة الحقيقية، والذهب، والألماس، وكل ما هو جميل لنا.”