ترامب يدعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين

أعرب النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، عن 
سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، واعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن جميع القادة والوفود المشاركة كانت على قلب رجل واحد لنصرة فلـسطين وشعبها، وإعلان كلمة الحق والعدل سعيًا للسلام.

وكتب "أبو العينين"، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «ما حدث خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي لحل الدولتين ورغبة العالم في إنهاء أطول صـراع شهده عالمنا، وإقامة دولة فلسـطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القـ دس الشرقية».

وأضاف رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط: "كل الشكر للدولة المصرية والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المضنية والسريعة لمواجهة المخطط الإسـرائيلي للتـهجير، ووضع خطوط حمراء، وكشف الحقيقة أمام قادة وشعوب العالم الأمر الذي أثمر عن لحظة تاريخية شهدها العالم من اعتراف أصيل ومستحق للشعب الفلسـ طيني في دولته وحقه في أرضه".

وشدد أبو العينين في الختام على أنه لولا موقف مصر والرئيس السيسي لضاعت القضية والأرض الفلسطينية، فالتاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين.

