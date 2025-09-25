كاراجر يفسر سبب خسارة محمد صلاح للكرة الذهبية

حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع بترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، على الرغم من الموسم الاستثنائي الذي قدمه بقميص ليفربول، حيث سجل 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة، محققًا أفضل أرقامه منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.

وجاء الترتيب النهائي للجائزة بتتويج الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بالمركز الأول، يليه الإسباني لامين يامال في الوصافة، ثم البرتغالي فيتينيا ثالثًا، بينما اكتفى صلاح بالمركز الرابع، ما أثار استياء جماهير ليفربول التي رأت أن النجم المصري كان الأحق باللقب.

وعلّق أسطورة الريدز، جيمي كاراجر، على خسارة صلاح للجائزة مؤكدًا أن غياب ليفربول عن منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا كان عاملًا حاسمًا في تفوق ديمبلي. وقال كاراجر:"البطولات الكبرى دائمًا ما تلعب دورًا مهمًا في حسم هذه الجوائز، سواء كأس العالم أو دوري الأبطال. لو تمكن ليفربول من الفوز على باريس سان جيرمان في تلك المباراة والتقدم نحو نصف النهائي، ربما كنا الآن نتحدث عن صلاح كفائز بالكرة الذهبية".

وأكد كاراجر أن ما قدمه صلاح في الموسم الماضي يستحق كل التقدير، لكنه شدد على أن الإنجازات القارية والألقاب الكبرى تبقى عنصرًا حاسمًا في تحديد الفائز بالجائزة.