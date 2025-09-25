مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات

أعلن اتحاد الكرة المصري عن المواعيد الرسمية لمباريات كأس السوبر، التي تقام هذا العام في دولة الإمارات بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.



ويأتي تنظيم البطولة بالنظام الجديد منذ موسمين، حيث تُقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من الشكل التقليدي السابق الذي كان يقتصر على بطلي الدوري والكأس.



موعد بطولة كأس السوبر المصري



من المقرر أن تُلعب منافسات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث تُقام مباراتا نصف النهائي يوم 6 نوفمبر، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 9 من الشهر ذاته.



حرصت رابطة الأندية على توحيد أيام مباريات الفرق الأربعة في الدوري المصري الممتاز، ضمانًا لتكافؤ الفرص قبل المشاركة في البطولة.

النسخة الماضية



جدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة أُقيمت أيضًا في الإمارات، وتمكن النادي الأهلي من التتويج باللقب بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة النهائية.