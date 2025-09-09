بعد الوعكة الصحية.. خالد الغندور يدعم المستشار أحمد جلال بكلمات مؤثرة

حرص الإعلامي خالد الغندور، على تقديم أمنيّاته بالشفاء للمستشار أحمد جلال إبراهيم بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الف مليون سلامة للمستشار أحمد جلال ابراهيم ربنا يشفيك ويعافيك”.

وأعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تعرض طليقها وأبو اولادها، المستشار أحمد جلال إبراهيم ، لأزمة صحية مفاجئة، داعية جمهورها ومتابعيها إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “خالص التمنيات بتمام الشفاء للسند والصديق، أبو أولادي الأهم وجلال الله المستشار أحمد جلال إبراهيم.. ألبسه الله لباس العافية ولا أرانا فيه شرًا ولا مكروهًا”.