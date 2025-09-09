قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات
مونلي صديق سوزي الأردنية: قريب هقول خبر يفرحكوا
حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا
نجم الكرة المغربية السابق: داري سيرحل عن الأهلي بسبب الإصابات
أرخص سيارة تقدمها نيسان في السوق السعودي.. بالأسعار
مسيرة تستهدف أكبر سفينة في أسطول كسر حصار غزة قبالة سواحل تونس
غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد الوعكة الصحية.. خالد الغندور يدعم المستشار أحمد جلال بكلمات مؤثرة

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

حرص الإعلامي خالد الغندور، على تقديم أمنيّاته بالشفاء للمستشار أحمد جلال إبراهيم بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الف مليون  سلامة للمستشار أحمد جلال ابراهيم ربنا يشفيك ويعافيك”.

وأعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تعرض طليقها وأبو اولادها، المستشار أحمد جلال إبراهيم ، لأزمة صحية مفاجئة، داعية جمهورها ومتابعيها إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “خالص التمنيات بتمام الشفاء للسند والصديق، أبو أولادي الأهم وجلال الله المستشار أحمد جلال إبراهيم.. ألبسه الله لباس العافية ولا أرانا فيه شرًا ولا مكروهًا”.

