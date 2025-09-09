الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعيين أمير توفيق، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي لشركة الكرة، كرئيس تنفيذي للقطاع التجاري.

وكتب نادي أهلي جدة السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعلن شركة النادي الأهلي تعيين أمير توفيق كرئيس تنفيذي للقطاع التجاري".

وتابع: “في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو التجاري للنادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات الكيان وجماهيره”.

واختتم: “متمنين له التوفيق في مهمته”.

يذكر أن أمير توفيق كان يعمل مديرا التعاقدات بالنادي الأهلي قبل رحيله بسبب صفقة انتقال القدوسي.