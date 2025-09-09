بسبب الأهلي.. ميدو يكشف حقيقة عقاب حسام حسن لمصطفى محمد

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما يتردد بشأن معاقبة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني للاعب مصطفى محمد، بعد عدم انتقاله للنادي الأهلي.

وقال ميدو عبر تصريحات تلفزيونية: “مصطفى محمد ملتزم، وأوجه له التحية على ذلك، وأتمنى أن يبدأ به حسام حسن بشكل أساسي في مواجهة بوركينا فاسو”.

وتابع: “ما تردد عن معاقبة حسام حسن لمصطفى محمد بسبب عدم لعبه للأهلي غير صحيح، وهذا ليس من طباع المدربين، ووجود أسامة فيصل أساسيا في تشكيل منتخب مصر هي وجهة نظر فنية فقط”.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.