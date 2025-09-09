مكتشف بن شرقي: مستواه في الزمالك أفضل من الأهلي.. واللاعب لم يجد نفسه مع الأحمر حتى الآن



يرى عبداللطيف العراقي نجم الكرة المغربية السابق أن اشرف بن شرقي لاعب الأهلي، يقدم مستوى اقل من مستواه مع نادي الزمالك

وقا العراقي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : أنا من اكتشفت أشرف بن شرقي وراهنت على تألقه وكسبت الرهان بكل تأكيد

واضاف: أشرف بن شرقي الزمالك أفضل بكثير من نسخته مع الأهلي واحد هذه اللحظة لم يجد نفسه مع الاهلي

وتابع: الشيبي مقدم أداء أكثر من رائع مع بيراميدز ويستحق التواجد بديلا لأشرف حكيمي في مونديال الأندية

واختتم: أشرف داري غير محظوظ وهو من اللاعبين المتميزين ولا أدري سبب كثرة الإصابات لديه