رياضة

ولي عهد جوهور يقدم دعما إنسانيا لفلسطين في لقاء ودي مع ماليزيا

هدية ماليزيا
هدية ماليزيا
حمزة شعيب

 

قدّم ولي عهد ولاية جوهور الماليزية، الأمير إسماعيل بن إبراهيم، تبرعات إنسانية جديدة لصالح الشعب الفلسطيني، على هامش المباراة الودية التي جمعت منتخب فلسطين بنظيره الماليزي مساء الاثنين.

وكشف محمد فريد بن محمد خالد، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية في حكومة جوهور، أن قيمة المساعدات بلغت 2.5 مليون رنغيت ماليزي، تم تخصيصها عبر برنامج صندوق "جوهور – فلسطين للمحبة".

وسلّم ولي العهد التبرعات رسميًا إلى السفير الفلسطيني في ماليزيا وليد أبو علي، كما أعلن عن تقديم مساهمات شخصية لدعم المبادرات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.

الخسارة الودية لفلسطين أمام ماليزيا

على الصعيد الرياضي، خسر المنتخب الفلسطيني مباراته الودية أمام ماليزيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلطان إبراهيم بمدينة جوهور بهرو، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة في تصفيات كأس العرب وكأس آسيا 2027.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية عبر اللاعب الماليزي جواو فيغيريدو، فيما اعتمد الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني على بعض المحترفين، أبرزهم آدم كايد لاعب الزمالك، ووسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي، بينما غاب عدي الدباغ مهاجم الزمالك بسبب الإصابة.

منتخب فلسطين ماليزيا منتخب ماليزيا

جراحة تقصير القامة
نشرة المرأة والمنوعات
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
جدري القرود
