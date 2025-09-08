لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا

تشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، مشاركة تاريخية للاعبين المصريين، حيث يمثل كرة اليد المصرية 10 لاعبين محترفين في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 يمثلون 5 أندية.

وتُعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد من أقوى البطولات عالميًا على مستوى الأندية، حيث تشهد مشاركة نخبة من الأندية التي تضم بين صفوفها ألمع نجوم اللعبة، يتنافسون جميعًا للفوز بالكأس الأغلى.

ويمثل مصر في هذه النسخة من البطولة 10 لاعبين، وهم: الرباعي المحترف في فيزبرم المجري يتقدمهم يحيى الدرع قائد الفريق وعلي زين وأحمد هشام السيد "دودو" وأحمد عادل تحت قيادة المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر.

كما يمثل باريس سان جيرمان الفرنسي الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل، وأيضا محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وحسن قداح لاعب كيلسي البولندي، وسيف الدرع لاعب برشلونة الإسباني، وأيضا خالد وليد مع يورو فارم المقدوني.

ويطمح نجوم مصر إلى تكرار الإنجاز التاريخي بوضع اسم مصر على كأس البطولة للمرة الثالثة، بعد أن حقق محمد ممدوح هاشم اللقب مع مونبيلييه الفرنسي عام 2018، ورفع علي زين الكأس مع برشلونة الإسباني عام 2022.

وحصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 وهي أقوى البطولات الأوروبية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على توفير أفضل خدمة رياضية وإعلامية لجمهور الرياضة في مصر والوطن العربي.