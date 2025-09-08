بعد التعادل مع غينيا.. ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم

سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل السلبي أمام غينيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المواجهة جاءت قوية بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل ويكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال. وفي نفس الجولة، فاز منتخب أوغندا على الصومال بهدفين دون رد على استاد مانديلا الوطني، فيما تغلبت موزمبيق على بوتسوانا بنتيجة 2-0.

ورغم التعادل، واصل منتخب الجزائر صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متفوقًا على أوغندا وموزمبيق صاحبي المركزين الثاني والثالث بـ 15 نقطة لكل منهما.

ترتيب المجموعة السابعة – تصفيات كأس العالم 2026

1- الجزائر – 19 نقطة

2- أوغندا – 15 نقطة

3- موزمبيق – 15 نقطة

4- غينيا – 11 نقطة

5- بوتسوانا – 9 نقاط

6- الصومال – نقطة واحدة