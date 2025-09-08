لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وإثيوبيا تثير تساؤلات الجماهير

أثارت إحدى اللقطات المتداولة من مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا ثمينًا على إثيوبيا بهدفين دون رد، ليواصل تربعه على صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب المنافسين.

وبات الفراعنة على بُعد خطوة واحدة من حسم التأهل الرسمي للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، حال الفوز في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء.

اللقطة التي أثارت التساؤلات ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواجد مصفف شعر شهير بالقرب من مقاعد بدلاء المنتخب، الأمر الذي دفع الجماهير للتساؤل عن سر وجوده وكيفية حصوله على تصريح يسمح له بالتواجد في هذه المنطقة.

وأشارت تقارير إلي أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، موضحًا أن مصفف الشعر كان حاضرًا في الملعب ضمن فريق عمل القناة الناقلة للمباراة التي أقامت استوديو تحليلي من أرض الملعب، ولم يجلس على مقاعد البدلاء مطلقًا.

وعلم صدي البلد أن الحلاق ظهر بالكارت التعريفي الخاص بالقناة، وبعد نهاية اللقاء اتجه لتهنئة مصطفى شوبير كونه المصمم الشخصي له ولوالده الإعلامي أحمد شوبير، دون أي علاقة بالجانب الفني أو الإداري للمنتخب.