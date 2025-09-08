قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وإثيوبيا تثير تساؤلات الجماهير

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

 

أثارت إحدى اللقطات المتداولة من مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا ثمينًا على إثيوبيا بهدفين دون رد، ليواصل تربعه على صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب المنافسين.

 وبات الفراعنة على بُعد خطوة واحدة من حسم التأهل الرسمي للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، حال الفوز في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء.

اللقطة التي أثارت التساؤلات ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواجد مصفف شعر شهير بالقرب من مقاعد بدلاء المنتخب، الأمر الذي دفع الجماهير للتساؤل عن سر وجوده وكيفية حصوله على تصريح يسمح له بالتواجد في هذه المنطقة.

وأشارت تقارير إلي أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، موضحًا أن مصفف الشعر كان حاضرًا في الملعب ضمن فريق عمل القناة الناقلة للمباراة التي أقامت استوديو تحليلي من أرض الملعب، ولم يجلس على مقاعد البدلاء مطلقًا.

وعلم صدي البلد أن الحلاق ظهر بالكارت التعريفي الخاص بالقناة، وبعد نهاية اللقاء اتجه لتهنئة مصطفى شوبير كونه المصمم الشخصي له ولوالده الإعلامي أحمد شوبير، دون أي علاقة بالجانب الفني أو الإداري للمنتخب.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر وإثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان الفائزين في مسابقة الميسرات بدور الحضانات ضمن مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس اليوبيل الذهبي للراهبات القبطيات

جانب من الاجتماع

وزير التعليم: نسعى إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية “الزراعية” مع فرنسا

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد