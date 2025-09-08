الأجهزة الفنية التي قادت منتخب مصر إلى كأس العالم 3 مرات



على مدار تاريخ مشاركاته، تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 3 مرات فقط (1934، 1990، 2018). وخلال هذه الرحلات، ارتبطت إنجازات الفراعنة بأسماء مدربين تركوا بصمتهم في تاريخ الكرة المصرية.



1- البطولة الأولى (إيطاليا 1934) – المدرب جيمس ماكراي

قاد المدرب الأسكتلندي جيمس ماكراي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1934.



نجح في الفوز على منتخب فلسطين ذهابًا وإيابًا، ليضمن الفراعنة بطاقة التأهل التاريخية كأول منتخب عربي وأفريقي يشارك في كأس العالم.



رغم الخسارة أمام المجر في النهائيات (4-2)، إلا أن إنجاز ماكراي ظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية.



2- البطولة الثانية (إيطاليا 1990) – المدرب محمود الجوهري

بعد غياب استمر أكثر من نصف قرن، عاد المنتخب المصري إلى المونديال بقيادة الراحل محمود الجوهري.



قاد "الجنرال" الفراعنة للتأهل بعد صدارة المجموعة في التصفيات متفوقًا على الجزائر، في ملحمة كروية حسمها المنتخب بالفوز على الجزائر في القاهرة (1-0).



في النهائيات قدّم أداءً دفاعيًا قويًا، حيث تعادل مع هولندا وأيرلندا، قبل أن يخسر أمام إنجلترا ويودع البطولة من الدور الأول.

يُعتبر الجوهري حتى اليوم أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة المصرية.



3- البطولة الثالثة (روسيا 2018) – المدرب هيكتور كوبر

عاد المنتخب المصري إلى المونديال بعد غياب 28 عامًا، بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.



اعتمد كوبر على الانضباط الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مع استغلال قدرات محمد صلاح الذي كان نجم التصفيات.



الهدف الشهير لمحمد صلاح أمام الكونغو في استاد برج العرب (2-1) منح مصر بطاقة التأهل رسميًا.

رغم النتائج السلبية في النهائيات (3 هزائم متتالية)، يبقى كوبر صاحب إنجاز تاريخي بإعادة الفراعنة إلى كأس العالم.



المديرين الفنيين لمنتخب مصر المتأهلين لكأس العالم

جيمس ماكراي (1934 – إيطاليا).

محمود الجوهري (1990 – إيطاليا).

هيكتور كوبر (2018 – روسيا).

هؤلاء هم المدربون الثلاثة الذين ارتبطت أسماؤهم بتأهل الفراعنة لكأس العالم، وتركوا بصمة في ذاكرة الجماهير المصرية، كلٌ بحسب حقبته وظروفه.