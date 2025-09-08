4 مباريات حاسمة للأهلي خلال شهر سبتمبر

ينتظر النادي الأهلي بعد فترة التوقف الدولي والعودة لإستئناف بطولة الدوري، 4 مباريات هامة من العيار الثقيل خلال شهر سبتمبر.

حيث من المقرر أن يواجه الأهلي كل من إنبي وسيراميكا وحرس الحدود والزمالك.

جدول الأهلي خلال شهر سبتمبر

إنبي ضد الأهلي 14 سبتمبر “8 مساءً”

الأهلي ضد سيراميكا 19 سبتمبر “8 مساءً"

حرس الحدود ضد الأهلي 23 سبتمبر “ 5 مساءً”

الأهلي ضد الزمالك 29 سبتمبر “8 مساءً”.

وتشهد مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي بعد التوقف الدولي الظهور الأول لجهاز الأهلي الجديد بقيادة عماد النحاس ويضم وليد وصلاح الدين مديرا للكرة وعادل مصطفي مدرباً عاماً ومحمد نجيب مدرباً مساعداً وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمي وعبد الرحمن عيسي مخططاً للأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري وذلك علي ستاد المقاولون العرب.