تشواميني: سعيد ببدايتي هذا الموسم وأتطلع لإسعاد جماهير فرنسا

أعرب أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، عن ارتياحه للمستوى الذي يقدمه منذ انطلاق الموسم الحالي، مشددًا على رغبته في إسعاد جماهير "الديوك" خلال الاستحقاقات المقبلة.



ويتواجد تشواميني حاليًا في معسكر المنتخب الفرنسي، استعدادًا لمواجهة آيسلندا غدًا الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما ساهم في فوز فرنسا الأخير على أوكرانيا (2-0) بصناعته لهدف مؤثر.



وخلال مؤتمر صحفي اليوم ، قال النجم الفرنسي:"بداية الموسم تسير بشكل جيد بالنسبة لي، والأهم هو الفوز بالمباريات، الانتصارات هي التي تمنحنا الشعبية وتجعل الجماهير أكثر ارتباطًا بنا، نأمل أن نصنع ذكريات جديدة مع المشجعين مثلما حدث أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية".



وتطرق لاعب ريال مدريد للحديث عن تمريرته الحاسمة لكيليان مبابي أمام أوكرانيا، مؤكدًا أن جودة التمرير من أبرز نقاط قوته:"لطالما امتلكت مهارات تمرير جيدة، وقد ظهرت بشكل واضح في هذه المباراة. العمل بجوار لاعبين كبار مثل لوكا مودريتش وتوني كروس ساعدني كثيرًا على تطوير هذا الجانب".



وأثنى تشواميني على مدربه في ريال مدريد، تشابي ألونسو، مشيرًا إلى أن فلسفة المدرب الإسباني تناسب أسلوب لعبه بشكل كبير:"ألونسو يمتلك أفكارًا جديدة تتماشى مع طريقتي. الموسم الماضي لعبت في مركز متأخر، وهذا ساعدني على تطوير قدراتي الدفاعية".



ويأمل المنتخب الفرنسي في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام آيسلندا، من أجل الاقتراب خطوة إضافية نحو ضمان بطاقة العبور إلى المونديال المقبل في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.