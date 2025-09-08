مدرب منتخب فرنسا يدافع عن طريقة تعامله مع لياقة ديمبلي وديزاير

دافع ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن تعامل فريقه مع لياقة عثمان ديمبيلي وديزاير دويه بعد إصابة لاعبي باريس سان جيرمان خلال مشاركتهما مع المنتخب، وذلك عقب انتقادات وجهها إليه أبطال أوروبا.

وقال ديشامب للصحفيين يوم الاثنين: "إنه لأمر محزن لعثمان وديزاير بالطبع، بسبب إصابتهما، وسنخسر لاعبين مهمين في مباراة الغد".

وأضاف: "لكننا تعاملنا مع الأمر باحترافية وتقدم، كما نفعل دائمًا مع جميع اللاعبين، مع مراعاة مشاعرهم".

كان رد فعل باريس سان جيرمان غاضبًا بعد إصابة ديمبيلي في أوتار الركبة وإصابة دويه في ربلة الساق خلال الفوز 2-0 على أوكرانيا يوم الجمعة في تصفيات كأس العالم، متهمًا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتجاهل التحذيرات الطبية ووصف الإصابات بأنها "خطيرة وكان من الممكن تجنبها".

وأعلن أبطال الدوري الفرنسي أنهم قدموا معلومات طبية قبل بدء المعسكر التدريبي، ودعوا إلى بروتوكول أكثر شفافية مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحماية اللاعبين في المستقبل.

ونفى ديشامب أي تلميحات عن وجود صراع بين النادي والمنتخب.

وقال: "هذا يتعلق بلاعبين من باريس سان جيرمان. لكن باريس سان جيرمان ليس خصمنا - ولم تكن الأندية خصمنا قط.. لقد كنتُ على الجانب الآخر من هذا الحاجز بنفسي.. خصمنا الوحيد هو أيسلندا، وهذا غدًا".

ومن المتوقع أن يغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا، بينما يواجه دويه غيابًا لمدة أربعة أسابيع تقريبًا. وسيغيب كلاهما عن مباراة باريس سان جيرمان الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا في وقت لاحق من هذا الشهر.