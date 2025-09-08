قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
رياضة

منتخب مصر بالأحمر وبوركينا فاسو بالأبيض في ليلة حسم تذكرة المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء بملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض .

حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات .

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لخوض لقاء مهم غدا الثلاثاء، ضد بوركينا فاسو، في السابعة مساءً على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ورفع رصيدهم إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد بمطار القاهرة الدولي؛ لدعم ومؤازرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل سفرها إلى العاصمة البوركينية؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.


العميد يحسم مصير رمانة ميزان الوسط

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، موقفه من ضم لاعبًا آخر في وسط الملعب بدلًا من حمدي فتحي، الذي تعرض لإصابة، وتخلف عن مرافقة البعثة في رحلة بوركينا فاسو.

وكشف مصدر في المنتخب، عن عدم ضم بديل لتعويض حمدي فتحي المصاب، حيث سيرافق مهند لاشين بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، وسط محاولات لتجهيزه، إضافة الى امكانية اعتماد حسام حسن على مروان عطية في جزء من للمباراة.


الأهلي يبدي قلقه من مشاركة مروان عطية

تنتظر جماهير الكرة المصرية، قرار الجهاز الفني للمنتخب بشأن مروان عطية، لاعب الأهلي، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي، خاصة وأن المباراة أمام بوركينا فاسو تمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويرى مسئولو الأهلي، أن الدفع باللاعب في مباراة قوية وصعبة، على ملعب يشهد احتكاكات بدنية وكرات عالية يمثل مخاطرة كبيرة، خاصة أنه لم يخض أي مواجهة رسمية في الفترة الماضية، ما قد يعرضه للإصابة أو فقدان الثقة سريعًا.

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
فيلم فلسطين 36
محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد