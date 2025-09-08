قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة بوركينا فاسو .. عدد مرات تأهل منتخب مصر لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يُعد منتخب مصر الوطني أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، حيث يمتلك تاريخًا حافلًا مع التصفيات والمونديال، وإن كانت مشاركاته متباعدة عبر العقود.

  • المرة الأولى: كأس العالم 1934 – إيطاليا
    كانت مصر أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المونديال.
    لعب الفراعنة مباراة واحدة أمام منتخب المجر وخسروا بنتيجة (4-2)، وسجل الهدفين النجم عبد الرحمن فوزي.
    ورغم الخسارة، كتب المنتخب المصري اسمه في تاريخ كرة القدم كأول ممثل للقارة السمراء.
  • المرة الثانية: كأس العالم 1990 – إيطاليا
    بعد غياب طويل دام 56 عامًا، عاد الفراعنة للظهور في المونديال.
    وقع المنتخب في مجموعة ضمت إنجلترا، هولندا، وأيرلندا.
    تعادل مع هولندا (1-1) وأيرلندا (0-0)، وخسر بصعوبة أمام إنجلترا (1-0).
    خرج المنتخب من الدور الأول لكنه قدّم أداءً دفاعيًا منظمًا بقيادة المدرب محمود الجوهري.
  • المرة الثالثة: كأس العالم 2018 – روسيا
    عاد المنتخب بعد غياب 28 عامًا، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.
    تأهلت مصر بفضل هدف محمد صلاح الحاسم أمام الكونغو في التصفيات.
    شارك الفراعنة في مجموعة ضمت روسيا، أوروغواي، والسعودية.
    خسروا المباريات الثلاث (0-1 أمام أوروغواي، 1-3 أمام روسيا، و1-2 أمام السعودية).
    سجل محمد صلاح هدفين في البطولة.


عدد مرات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 


وبذلك يكون شارك منتخب مصر في كأس العالم 3 مرات:
1934 – إيطاليا
1990 – إيطاليا
2018 – روسيا
ورغم قلة المشاركات، يظل الفراعنة أصحاب الريادة كأول ممثل للعرب وأفريقيا في المونديال، مع آمال كبيرة في العودة مجددًا في نسخة 2026 المقررة في كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

جدري القرود

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

الشبت

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

محافظة الشرقية

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد