قبل مواجهة بوركينا فاسو .. عدد مرات تأهل منتخب مصر لكأس العالم

يُعد منتخب مصر الوطني أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، حيث يمتلك تاريخًا حافلًا مع التصفيات والمونديال، وإن كانت مشاركاته متباعدة عبر العقود.

المرة الأولى: كأس العالم 1934 – إيطاليا

كانت مصر أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المونديال.

لعب الفراعنة مباراة واحدة أمام منتخب المجر وخسروا بنتيجة (4-2)، وسجل الهدفين النجم عبد الرحمن فوزي.

ورغم الخسارة، كتب المنتخب المصري اسمه في تاريخ كرة القدم كأول ممثل للقارة السمراء.

المرة الثانية: كأس العالم 1990 – إيطاليا

بعد غياب طويل دام 56 عامًا، عاد الفراعنة للظهور في المونديال.

وقع المنتخب في مجموعة ضمت إنجلترا، هولندا، وأيرلندا.

تعادل مع هولندا (1-1) وأيرلندا (0-0)، وخسر بصعوبة أمام إنجلترا (1-0).

خرج المنتخب من الدور الأول لكنه قدّم أداءً دفاعيًا منظمًا بقيادة المدرب محمود الجوهري.

المرة الثالثة: كأس العالم 2018 – روسيا

عاد المنتخب بعد غياب 28 عامًا، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

تأهلت مصر بفضل هدف محمد صلاح الحاسم أمام الكونغو في التصفيات.

شارك الفراعنة في مجموعة ضمت روسيا، أوروغواي، والسعودية.

خسروا المباريات الثلاث (0-1 أمام أوروغواي، 1-3 أمام روسيا، و1-2 أمام السعودية).

سجل محمد صلاح هدفين في البطولة.



عدد مرات تأهل منتخب مصر لكأس العالم



وبذلك يكون شارك منتخب مصر في كأس العالم 3 مرات:

1934 – إيطاليا

1990 – إيطاليا

2018 – روسيا

ورغم قلة المشاركات، يظل الفراعنة أصحاب الريادة كأول ممثل للعرب وأفريقيا في المونديال، مع آمال كبيرة في العودة مجددًا في نسخة 2026 المقررة في كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.