فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بأحقية نادي الزمالك في قيد لاعبه الجديد الكيني بارون أوشينج، الذي ظهر مؤخرًا في تدريبات الفريق.

وبناءً على الموافقة الرسمية، قام الزمالك بإضافة اللاعب إلى قائمته، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد التأكد من صحة جميع الإجراءات الخاصة بعملية القيد.

من جانبه، يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجهيز أوشينج بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق آخر، يدرس نادى الزمالك تكوين لجنة لكرة القدم، يترأسها أحد نجوم القلعة البيضاء التاريخيين لمعاونة جون إدوارد فى ملف قطاع كرة القدم،ليكون دورها استشارياً مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

ويتزعم هذا الاقتراح أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك،ويرغب بشدة فى تكوين هذه اللجنة لتشارك جون الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم.

وحتى الان لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على تكوين لجنة الكرة فى نادى الزمالك،ولكن الأمر مطروح خلال الفترة الحالية ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي.