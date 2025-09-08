قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
رياضة

أون سبورت تحصل على حقوق بث دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2025-2026

حمزة شعيب

 

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن حصولها على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الجديد 2025-2026، والتي تُعد البطولة الأقوى والأعرق على مستوى أندية اللعبة عالميًا.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لتقديم أفضل خدمة إعلامية ورياضية لعشاق كرة اليد في مصر والوطن العربي، عبر متابعة أبرز نجوم اللعبة خلال منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تُذاع المباريات عبر شاشة قنوات أون سبورت بداية من مرحلة المجموعات وصولًا إلى منافسات الفاينال فور، التي تُحدد بطل أوروبا وصاحب الكأس الغالية.

وتحظى البطولة بمكانة خاصة في عالم كرة اليد، نظرًا لمشاركة نخبة من أقوى الأندية الأوروبية التي تضم بين صفوفها نجومًا بارزين من مختلف الجنسيات.

النسخة الحالية تشهد مشاركة 9 لاعبين مصريين محترفين في أندية كبرى، أبرزها:

فيزبريم المجري

باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني

سبورتنج لشبونة البرتغالي

كيلسي البولندي

ليواصل اللاعب المصري حضوره المميز في أقوى ساحة للأندية في كرة اليد العالمية.

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

