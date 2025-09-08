أون سبورت تحصل على حقوق بث دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2025-2026

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن حصولها على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الجديد 2025-2026، والتي تُعد البطولة الأقوى والأعرق على مستوى أندية اللعبة عالميًا.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لتقديم أفضل خدمة إعلامية ورياضية لعشاق كرة اليد في مصر والوطن العربي، عبر متابعة أبرز نجوم اللعبة خلال منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تُذاع المباريات عبر شاشة قنوات أون سبورت بداية من مرحلة المجموعات وصولًا إلى منافسات الفاينال فور، التي تُحدد بطل أوروبا وصاحب الكأس الغالية.

وتحظى البطولة بمكانة خاصة في عالم كرة اليد، نظرًا لمشاركة نخبة من أقوى الأندية الأوروبية التي تضم بين صفوفها نجومًا بارزين من مختلف الجنسيات.

النسخة الحالية تشهد مشاركة 9 لاعبين مصريين محترفين في أندية كبرى، أبرزها:

فيزبريم المجري

باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني

سبورتنج لشبونة البرتغالي

كيلسي البولندي

ليواصل اللاعب المصري حضوره المميز في أقوى ساحة للأندية في كرة اليد العالمية.