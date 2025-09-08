جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية، عن مواعيد مباريات فريق الزمالك في بطولة كأس الرابطة، التي تحمل هذا الموسم اسم "كأس عاصمة مصر" 2025-2026، بمشاركة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام البطولة، خلال فترة التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في ديسمبر المقبل، على أن يُختتم دور المجموعات يوم 17 يناير 2026.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثالثة، التي تضم: “المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية”.

يُذكر أن سيراميكا كليوباترا هو حامل لقب النسخة الماضية؛ بعدما حسم النهائي أمام البنك الأهلي بالفوز بهدفين دون رد.



جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة 2025-2026

الجولة الأولى: الزمالك × كهرباء الإسماعيلية – الثلاثاء 9 ديسمبر – استاد هيئة قناة السويس – الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: الزمالك × حرس الحدود – السبت 20 ديسمبر – استاد القاهرة – الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك × سموحة – الأربعاء 24 ديسمبر – استاد القاهرة – الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الزمالك × الاتحاد السكندري – الخميس 1 يناير 2026 – استاد برج العرب – الخامسة مساءً.

الجولة الخامسة: راحة.

الجولة السادسة: الزمالك × زد – الأحد 11 يناير 2026 – استاد القاهرة – الثامنة مساءً.

الجولة السابعة: الزمالك × المصري – الخميس 15 يناير 2026 – استاد برج العرب – الثامنة مساءً.