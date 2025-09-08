قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد 2025-2026، بعد سحب القرعة التي أقيمت بمشاركة 21 ناديًا من الدوري الممتاز.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

البطولة تُقام للمرة الخامسة في تاريخها، حيث سبق أن توّج فيوتشر بالنسخة الأولى، بينما سيطر سيراميكا كليوباترا على البطولات الثلاث الأخيرة.

 ويخوض كل فريق 6 مباريات في دور المجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

جدول مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – الخميس 11 ديسمبر – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 ديسمبر – استاد السلام – الساعة 8 مساءً.

الجولة الثالثة: الأهلي × غزل المحلة – الثلاثاء 23 ديسمبر – استاد المحلة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الخامسة: راحة.

الجولة السادسة: الأهلي × فاركو – السبت 10 يناير 2026 – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً.

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – الخميس 15 يناير 2026 – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

جراحة تقصير القامة
نشرة المرأة والمنوعات
الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
جدري القرود
تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

