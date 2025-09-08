مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد 2025-2026، بعد سحب القرعة التي أقيمت بمشاركة 21 ناديًا من الدوري الممتاز.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

البطولة تُقام للمرة الخامسة في تاريخها، حيث سبق أن توّج فيوتشر بالنسخة الأولى، بينما سيطر سيراميكا كليوباترا على البطولات الثلاث الأخيرة.

ويخوض كل فريق 6 مباريات في دور المجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

جدول مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2025-2026

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – الخميس 11 ديسمبر – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 ديسمبر – استاد السلام – الساعة 8 مساءً.

الجولة الثالثة: الأهلي × غزل المحلة – الثلاثاء 23 ديسمبر – استاد المحلة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الجولة الخامسة: راحة.

الجولة السادسة: الأهلي × فاركو – السبت 10 يناير 2026 – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً.

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – الخميس 15 يناير 2026 – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.