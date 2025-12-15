عمومية القوس والسهم تعتمد الميزانية وخطة النشاط للموسم الجديد

عقد الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور 8 أندية وهيئات ممن لهم حق الحضور، وهم نادي طلائع الجيش ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية ونادي اتحاد الشرطة ووادي دجلة ونادي الصيد بالإسكندرية ونادي فروسية الحرس الجمهوري ونادي طلائع الأسطول.

أعمال السنة الماضية للقوس والسهم



وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق رقم 25 بتاريخ 14 ديسمبر 2024، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2025وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

كما تم النظر في الاقتراحات المقدمة من الهيئات، واعتماد تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.