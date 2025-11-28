قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم

ملك موسى

تنطلق اليوم الجمعة بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى مساء غدٍ السبت.

وتقام اليوم منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي على مساقة 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات على مسافة 70 متر، كما تقام منافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات على مسافة 60 متر، بجانب منافسات تحت 16 سنة بنين وبنات على مسافة 50 متر، ومنافسات 50 متر مفتوح بنين وبنات ومنافسات القوس الأولمبي وذوي الهمم، بالإضافة إلى منافسات عمومي  الرجال والسيدات للقوس المركب على مسافة 50 متر.

ويشهد يوم السبت منافسات تحت 14 سنة وتحت 12 سنة وتحت 10سنوات وتحت 8 سنوات، بالإضافة إلى منافسات 25 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات ذوي الهمم، ومنافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات ذوي الهمم.

 ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين للمنافسات من أجل تسليم الميداليات على الفائزين.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

جامعة طنطا

منتخب طلاب جامعة طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات

حملات الإزالة بسوهاج

محافظ سوهاج: إزالة 7255 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جولة إدارة أبوتشت الصحية

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

