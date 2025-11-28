انطلاق بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم

تنطلق اليوم الجمعة بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى مساء غدٍ السبت.

وتقام اليوم منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي على مساقة 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات على مسافة 70 متر، كما تقام منافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات على مسافة 60 متر، بجانب منافسات تحت 16 سنة بنين وبنات على مسافة 50 متر، ومنافسات 50 متر مفتوح بنين وبنات ومنافسات القوس الأولمبي وذوي الهمم، بالإضافة إلى منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس المركب على مسافة 50 متر.

ويشهد يوم السبت منافسات تحت 14 سنة وتحت 12 سنة وتحت 10سنوات وتحت 8 سنوات، بالإضافة إلى منافسات 25 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات ذوي الهمم، ومنافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات ذوي الهمم.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين للمنافسات من أجل تسليم الميداليات على الفائزين.