وزير الرياضة يُهنئ المنتخب المصري للقوس والسهم لحصد 5 ميداليات في البطولة الإفريقية بكوت ديفوار

هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أعضاء بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم للناشئين والناشئات، على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي حققوها خلال منافسات البطولة الإفريقية للقوس والسهم، والتي أُقيمت بدولة كوت ديفوار في الفترة من (19 - 24) نوفمبر الجاري، بقيادة المدير الفني الدكتور ماجد محيي، وترأس البعثة الدكتور معتز نور الدين.



وأكد وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم/الأحد/، أن هذه الإنجازات تعكس روح المنافسة العالية والمستوى الفني المتميز للاعبين، مشيداً بالدعم المستمر من القيادة السياسية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة القارية والدولية، مشيراً إلى حرص الوزارة على استمرار دعم الأبطال الواعدين وتوفير كل سبل النجاح لهم.



وحققت اللاعبة نورا الصباغ ذهبية القوس المركب، ونوراي السيد ذهبية فردي ناشئات تحت 18 سنة، ونوراي السيد وإسماعيل عز الدين ذهبية الزوجي المختلط، وإسماعيل عز الدين فضية فردي ناشئين تحت 18 سنة، وإسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد فضية فرق ناشئين تحت 18 سنة.