محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
رياضة

‏أحمد حمدى يؤدى مناسك العمرة رفقة زوجته

أحمد حمدي وزوجته
أحمد حمدي وزوجته
سارة عبد الله

شارك أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، صورا مع زوجته في الحرم المكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر أحمد حمدي صورا اثناء أداء مناسك العمرة.

أحمد حمدي وزوجته 

وحسم نجم وسط فريق الزمالك أحمد حمدي، موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث قرر الرحيل مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد أن افتتح الفريق الأبيض البطولة بالتعادل 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مقرب من النادي أن أحمد حمدي تلقى عدة عروض من أندية في الدوري المصري، لكنه يفضل انتظار نهاية عقده بدلاً من الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويذكر أن أحمد حمدي، البالغ 27 عاماً، انضم للزمالك في يناير 2024 بعد انتهاء عقده مع مونتريال الكندي، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023 – 2024، حيث سجل هدف الفوز في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

وعانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مايو 2024، أبعدته عن المباريات لفترة طويلة وأثر على جاهزيته الفنية.

أحمد حمدي الزمالك الحرم المكي انستجرام

