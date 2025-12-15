‏أحمد حمدى يؤدى مناسك العمرة رفقة زوجته

شارك أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، صورا مع زوجته في الحرم المكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر أحمد حمدي صورا اثناء أداء مناسك العمرة.

أحمد حمدي وزوجته

وحسم نجم وسط فريق الزمالك أحمد حمدي، موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث قرر الرحيل مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد أن افتتح الفريق الأبيض البطولة بالتعادل 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مقرب من النادي أن أحمد حمدي تلقى عدة عروض من أندية في الدوري المصري، لكنه يفضل انتظار نهاية عقده بدلاً من الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويذكر أن أحمد حمدي، البالغ 27 عاماً، انضم للزمالك في يناير 2024 بعد انتهاء عقده مع مونتريال الكندي، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023 – 2024، حيث سجل هدف الفوز في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

وعانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مايو 2024، أبعدته عن المباريات لفترة طويلة وأثر على جاهزيته الفنية.