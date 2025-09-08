موقف إمام عاشور.. تطورات إصابات الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات الخاصة بلاعبي النادي الأهلي المصابين، وعلى رأسهم إمام عاشور، وذلك قبل مواجهة إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور شارك في مباراة ودية أمام شباب الفريق، وهي أول مشاركة له منذ 85 يومًا، مع التنبيه على عدم الدخول في أي التحامات قوية حفاظًا على سلامته.

كما أشار إلى أن المدافع ياسين مرعي سيخضع لفحص طبي يوم الأربعاء لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام إنبي، بينما واصل المغربي أشرف داري برنامجه العلاجي، والذي يمتد لثلاثة أسابيع مقبلة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم أدى تدريبات تأهيلية ضمن خطة عودته التدريجية، في حين شارك أحمد عبد القادر في اللقاء الودي أمام شباب الأهلي، في خطوة لعودته إلى أجواء المباريات بعد فترة غياب طويلة.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 جولات حقق خلالها فوزًا وحيدًا، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلها.