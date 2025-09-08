بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

انطلقت مساء اليوم الإثنين مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث التقى منتخب غينيا بيساو مع نظيره جيبوتي على ملعب 24 سبتمبر الوطني.

ونجح منتخب غينيا بيساو في حصد انتصار ثمين بعد تغلبه على جيبوتي بهدفين دون رد، ليضيف 3 نقاط إلى رصيده ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

وتتصدر مصر جدول المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، تليها بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما ظلت جيبوتي في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو غدًا الثلاثاء في الجولة ذاتها، وهي مباراة قد تشهد حسم بطاقة التأهل للفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر – 19 نقطة (7 مباريات).

2- بوركينا فاسو – 14 نقطة (7 مباريات).

3- غينيا بيساو – 10 نقاط (8 مباريات).

4- سيراليون – 9 نقاط (7 مباريات).

5- إثيوبيا – 6 نقاط (7 مباريات).

6- جيبوتي – نقطة واحدة (8 مباريات).