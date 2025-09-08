اتحاد الكرة : الجماهير تنظم مظاهرات في بوركينا بسبب محمد صلاح



كشف مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، عن آخر تطورات معسكر منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على استاد 4 أغسطس.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية أن بعثة المنتخب وصلت عبر طائرة خاصة، مشيرًا إلى أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإقامة والمعسكر تسير بشكل مثالي، وسط حالة تركيز عالية من جميع اللاعبين.

وأضاف: "الأجواء هنا مميزة وتمنح اللاعبين دافعًا قويًا، المعسكر مغلق تمامًا والجميع في حالة تركيز شديد، ولا ينقصنا سوى دعاء الشعب المصري."

وتحدث أبو زهرة عن النجم محمد صلاح قائلاً: "صلاح يتعامل بتواضع كبير، يساعد الجميع داخل المعسكر وكأنه شخص عادي، وهذا ما يجعلنا جميعًا نفتخر به. الجماهير هنا في بوركينا فاسو تستقبله بحفاوة كبيرة وصلت إلى حد المظاهرات من أجله."

كما أشار إلى أن هاني أبو ريدة قام بجلسات إعداد نفسي مع أعضاء مجلس إدارة البعثة، لشرح كيفية التعامل مع اللاعبين وتمثيل المنتخب بصورة مشرفة، مضيفًا أن معظم اللاعبين يتواصلون باستمرار مع أصدقائهم وأسرهم الذين ينقلون لهم دعم الشارع المصري.

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته قائلًا: “الملعب في حالة جيدة جدًا، والأجواء إيجابية، وأتمنى أن تكون بوركينا فاسو فأل خير على منتخب مصر في هذه التصفيات.”