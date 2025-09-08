قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني
سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي
دعاء قبل النوم قصير يمحو عنك ذنوبك.. احفظه ولا تنس قوله
حبس 4 أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بقصر النيل
لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه .. تفاصيل
أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج
الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
رياضة

نادي 6 أكتوبر يطلق حوارا مجتمعيا لإعداد لائحة النظام الأساسي

أعضاء 6 أكتوبر
أعضاء 6 أكتوبر
حمزة شعيب


أعلن نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، عن تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة أعضاء النادي، وذلك لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي، في إطار حرص مجلس الإدارة على ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين جميع الأعضاء.

وتُعقد الجلسات أيام الثلاثاء 9 سبتمبر، والأربعاء 10 سبتمبر، والسبت 13 سبتمبر، في قاعة المبنى الاجتماعي بجوار مجلس الإدارة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

و صرّح الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، قائلاً: "نؤمن بأن قوة أي مؤسسة تكمن في مشاركة أعضائها، ومن هذا المنطلق نحرص على أن تكون لائحة النظام الأساسي انعكاسًا حقيقيًا لتطلعات وطموحات أعضاء النادي.


الحوار المجتمعي هو فرصة للجميع للمساهمة في رسم مستقبل نادي 6 أكتوبر بما يليق بتاريخه ومكانته."

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن حضور الأعضاء ومشاركاتهم الفعالة ستساهم في وضع لائحة متوازنة تعبر عن رغبات وتطلعات المجتمع الرياضي داخل النادي.

نادي 6 اكتوبر عبد اللطيف صبحي اعضاء نادي 6 اكتوبر

المزيد

