نادي 6 أكتوبر يطلق حوارا مجتمعيا لإعداد لائحة النظام الأساسي



أعلن نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، عن تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة أعضاء النادي، وذلك لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي، في إطار حرص مجلس الإدارة على ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين جميع الأعضاء.

وتُعقد الجلسات أيام الثلاثاء 9 سبتمبر، والأربعاء 10 سبتمبر، والسبت 13 سبتمبر، في قاعة المبنى الاجتماعي بجوار مجلس الإدارة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

و صرّح الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، قائلاً: "نؤمن بأن قوة أي مؤسسة تكمن في مشاركة أعضائها، ومن هذا المنطلق نحرص على أن تكون لائحة النظام الأساسي انعكاسًا حقيقيًا لتطلعات وطموحات أعضاء النادي.



الحوار المجتمعي هو فرصة للجميع للمساهمة في رسم مستقبل نادي 6 أكتوبر بما يليق بتاريخه ومكانته."

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن حضور الأعضاء ومشاركاتهم الفعالة ستساهم في وضع لائحة متوازنة تعبر عن رغبات وتطلعات المجتمع الرياضي داخل النادي.