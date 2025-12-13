قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: يعمل بكفاءة كاملة .. ولا أزمات إنشائية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد البدوي

طمأن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، المصريين بشأن ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة المتحف، مؤكدًا أن المتحف يعمل بشكل طبيعي ويستقبل زائريه بكفاءة وترحاب كاملين.

 توضيح عدد من النقاط

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن الجدل المتداول يستدعي توضيح عدد من النقاط المهمة، مشيرًا إلى أن الشقوق التي ظهرت في الأرضيات الخارجية كانت أمرًا متوقعًا نتيجة التجهيزات الضخمة المصاحبة لحفل الافتتاح.

مواد بناء المسرح والديكورات

وأكد أن الساحة الخارجية لم تكن مهيأة لمرور سيارات ثقيلة محمّلة بالأخشاب ومواد بناء المسرح والديكورات، وهو ما أدى إلى تلك الملاحظات، لافتًا إلى أن الشركة المنفذة ملتزمة تعاقديًا بإصلاح الأرضيات وإعادتها إلى وضعها الأصلي دون تحميل المتحف أي أعباء مالية إضافية.

إزالة مخلفات حفل الافتتاح

وأشار إلى أن الشركة انتهت بالفعل من إزالة مخلفات حفل الافتتاح منذ أيام، وستبدأ خلال الأسبوع الجاري أعمال الإصلاح، موضحًا أن هناك لجان متابعة منذ اليوم الأول، وتنسيقًا كاملًا بين هيئة المتحف والشركة المنفذة، مع رصد جميع الملاحظات الفنية.

وفيما يتعلق بسقوط الأمطار داخل البهو العظيم، أوضح غنيم أن السقف مصمم هندسيًا ليكون مفتوحًا للتهوية الطبيعية والإضاءة، وهو اختيار معماري مدروس، خاصة أن عدد أيام سقوط الأمطار في القاهرة محدود للغاية سنويًا.

 التعامل مع الأمطار

وأضاف أن التعامل مع الأمطار يتم عبر العنصر البشري، إلى جانب وجود مصارف تعمل بكفاءة وتستوعب كميات المياه، مؤكدًا أن سقوط الأمطار لم يؤثر على المتحف أو أي من مكوناته، ولا توجد أي مشكلة إنشائية أو عزل في السقف.

واختتم غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير آمن ويعمل بكامل طاقته، وأن ما أُثير لا يتجاوز كونه أمورًا فنية متوقعة ويتم التعامل معها وفق أعلى معايير التنسيق والمتابعة.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير الأمطار أحمد غنيم الدكتور أحمد غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد