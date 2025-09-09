عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لجماهير نادي الزمالك بشأن أرض ٦ أكتوبر والأزمة مع وزارة الإسكان.

‏وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على إكس: “نصيحة مباشرة واضحه لكل محبى الزمالك لا يتم استدراجكم إلى حملة هجوم على الحكومة المصرية، احنا يا جماعة اصحاب حق وكل الأمر أننا فى حوار اقتصادى قانونى مع الجهة الادارية، مفيش حد حاطط الزمالك فى دماغه".

وتابع: "مش عايزين أعداء النادى والحاقدين عليه يفسدوا الامر، وسنظل وراء الارض حتى تعود بالحق والمستحق واعود واكرر انى اناشد الحكمة فوق العدل، الزمالك نادى الدولة ولن يكون فى عداوة معها ابدا ونحن فى انتظار الحكمة وعودة الارض ان شاء الله وأملنا كبير للنهاية وسنظل اوفياء”.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.