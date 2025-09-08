بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني

دخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على خط الأزمة التي أثارتها إصابة ثنائي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي وديزيري دوي، خلال مشاركتهما مع المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ثقته الكاملة بالجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب، ردًا على البيان الذي أصدره نادي باريس سان جيرمان موجهًا اللوم للجهاز الطبي للمنتخب بعد إصابة ديمبلي في مباراة فرنسا أمام أوكرانيا التي انتهت بفوز "الديوك" بهدفين دون رد.

وأوضح ديالو- في رسالة إلى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان- أن مصلحة المنتخب الفرنسي تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتفاهم بين الأندية والمنتخبات؛ في ظل ضغط المباريات الدولية.

من جهته، أعرب ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آيسلندا غدًا الثلاثاء، عن حزنه لخسارة خدمات الثنائي، مؤكدًا أن المنتخب يتعامل باحترافية كاملة مع جميع اللاعبين وظروفهم.

وأضاف: "بالطبع نحن حزينون لإصابة ديمبلي وديزيري دوي، لكننا نركز الآن على مباراة آيسلندا، خصمنا الوحيد غدًا".

وبهذا الموقف، يسعى الاتحاد الفرنسي إلى تهدئة حدة التوتر مع النادي الباريسي، مؤكدًا أن الأولوية تبقى دائمًا لنجاح المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة.