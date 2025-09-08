قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني
سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي
دعاء قبل النوم قصير يمحو عنك ذنوبك.. احفظه ولا تنس قوله
حبس 4 أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بقصر النيل
لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه .. تفاصيل
أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج
الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني

حمزة شعيب

دخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على خط الأزمة التي أثارتها إصابة ثنائي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي وديزيري دوي، خلال مشاركتهما مع المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ثقته الكاملة بالجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب، ردًا على البيان الذي أصدره نادي باريس سان جيرمان موجهًا اللوم للجهاز الطبي للمنتخب بعد إصابة ديمبلي في مباراة فرنسا أمام أوكرانيا التي انتهت بفوز "الديوك" بهدفين دون رد.

وأوضح ديالو- في رسالة إلى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان- أن مصلحة المنتخب الفرنسي تأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتفاهم بين الأندية والمنتخبات؛ في ظل ضغط المباريات الدولية.

من جهته، أعرب ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آيسلندا غدًا الثلاثاء، عن حزنه لخسارة خدمات الثنائي، مؤكدًا أن المنتخب يتعامل باحترافية كاملة مع جميع اللاعبين وظروفهم.

وأضاف: "بالطبع نحن حزينون لإصابة ديمبلي وديزيري دوي، لكننا نركز الآن على مباراة آيسلندا، خصمنا الوحيد غدًا".

وبهذا الموقف، يسعى الاتحاد الفرنسي إلى تهدئة حدة التوتر مع النادي الباريسي، مؤكدًا أن الأولوية تبقى دائمًا لنجاح المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة.

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

