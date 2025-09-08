خاص| أول رد من الاتحاد البرازيلي على أنباء طلبه مواجهة منتخب مصر وديا

علق فابيو سيكساس، رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم على أنباء طلب منتخب البرازيل مواجهة منتخب مصر في نوفمبر وديًا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال فابيو، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” : “لن نريد التعليق على هذا الأمر، كل ما يمكنني قوله أن الاتحاد البرازيلي يعتزم إقامة مباريات ودية ضد منتخبات أفريقية في نوفمبر”.

وأضاف: “بالتأكيد المنتخب سيشارك بكافة نجومه في المباريات الودية”.

واختتم: “لم يصلنا رد رسمي حتى الآن من أي منتخب بشأن إقامة أي مباراة”.