طارق رضوان: مواجهة بوركينا فاسو الأصعب لمنتخب مصر في مشوار التصفيات

أكد الإعلامي طارق رضوان، أن المنتخب الوطني أصبح قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وقال رضوان، خلال حديثه عبر برنامج زملكاوي: منتخب بوركينا فاسو يختلف تمامًا عن إثيوبيا، ومواجهته ستكون أصعب رغم تراجعه الفني مؤخرًا، لكنه ما زال أحد المنتخبات الأفريقية القوية.

وأضاف: “التصفيات الحالية تُعد الأضعف في تاريخ القارة على مستوى التأهل للمونديال، خاصة أن المنتخبات المتصدرة للتصنيف تم توزيعها على المجموعات التسع”.

وتابع: “توقيت إقامة المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت بوركينا فاسو سيكون صعبًا بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة، كما أن اللقاء سيقام على ملعب 4 أغسطس بعد تجديده بشكل كامل”.

وشدد رضوان على أن الدقائق الأولى من المباراة ستكون في غاية الأهمية، موضحًا أن التعادل خارج الديار مع بوركينا فاسو يُعد مكسبًا في ظل قوة المنافس.

كما أكد أن منتخب مصر سيُجري بعض التغييرات في التشكيل الأساسي، معتبرًا أن مصطفى محمد هو الخيار الأفضل لقيادة هجوم الفراعنة في المواجهة المرتقبة، والتي تمثل اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.