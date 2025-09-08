نجم منتخب مصر يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو

فى ظل إصابة حمدي فتحي وعدم سفره مع بعثة منتخب مصر وتجدد شكوى مهند لاشين من آلام في الظهر، جعل مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو مؤكدا على أنه جاهز للعب بقوة في المباراة المقبلة.

وطلب حسام حسن من مروان عطية أن يكون في كامل تركيزه في التدريبات مع الجاهزية النفسية لخوض اللقاء، وستحسم الساعات القادمة وتحديدا التدريبات الأخيرة غدا، موقف المدير الفني النهائي من الدفع بمروان عطية.

وتحدث حسام حسن بشكل شخصي مع الثلاثي نبيل دونجا وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وطلب منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية في حالة الاستعانة بهم أمام بوركينا فاسو، وهذا الأمر سيتحدد حال عدم جاهزية مهند لاشين.