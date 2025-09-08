غياب محمد شحاتة عن الزمالك أمام المصري بسبب الإصابة

يتواصل غياب محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأبيض أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري.

وشدد المصدر على أن محمد شحاتة لن يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام المصري في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.