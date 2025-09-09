مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن

تحدث مصطفى عبده، نجم منتخب مصر السابق، عن مواجهة بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: “أنا شايف إن مباراة بوركينا فاسو مش محتاجة مجاملات، ولكن محتاجة إن اللاعب يكون جاهز بدنيا”.

وتابع: “لازم نبين للاعبي بوركينا أننا واخدين اللقاء بشكل جد، وأتمنى لو مكسبناش مانخسرش وننهى اللقاء بالتعادل”.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.