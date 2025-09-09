طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية

أعرب طارق أبو العينين، رئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي وجدتها البعثة منذ وصولها، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات في المطار تمت بسهولة ويسر، وسط متابعة أمنية مستمرة لضمان راحة الفريق.

وأكد أن فندق الإقامة يتمتع بمستوى جيد جدًا، وهو ما ساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز في التحضيرات للمواجهة المقبلة.

حماس جماهيري وانتظار النجوم



وأوضح أبو العينين أن الجماهير البوركينية، خاصة فئة الشباب، تتطلع بشغف لرؤية نجوم المنتخب المصري العالميين على أرض الملعب، معتبرًا أن هذه الأجواء تمنح المباراة أهمية خاصة. وأكد أن منتخب بوركينا فاسو سيخوض اللقاء على ملعبه لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب إغلاقه السابق، وهو ما سيجعل الإقبال الجماهيري كبيرًا والدوافع مضاعفة للاعبيه.

مواجهة قوية أمام خصم عنيد

وأشار رئيس البعثة إلى صعوبة اللقاء المنتظر، مؤكدًا أن المنتخب البوركيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب السرعات والمهارات العالية، وهو ما يفرض على المنتخب المصري اللعب بأقصى تركيز وقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن حرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا لمثل هذه المواجهات القارية.

حلم جديد على خطى مونديال 2018

وشدد أبو العينين على أن لاعبي المنتخب يدركون تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن المباراة تعد خطوة مهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وأكد أن الجميع يطمح في تكرار مشهد الفرح التاريخي الذي عاشه الشعب المصري عقب مباراة الكونغو الشهيرة عام 2017، والتي منحت الفراعنة بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018



رسالة للجماهير المصرية

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن البعثة بأكملها تسعى لإسعاد الجماهير المصرية التي تترقب المباراة، متمنيًا أن يقدم اللاعبون عرضًا قويًا يليق باسم مصر ويدخل تاريخ الكرة الوطنية من جديد



